Минобороны РФ провело испытание баллистической ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Испытание состоялось на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Боевым расчетом РВСН с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет,! — сообщили в Министерстве обороны РФ.

При испытаниях военные получили данные, которые в дальнейшем будут использоваться для разработки эффективных средств преодоления ПРО.