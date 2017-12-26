Мобильные операторы Украины будут докладывать о перемещении абонентов

Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины «Киевастар», «Vodafone Украина» и Lifecell подписали меморандум с Минэкономразвития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков.

Данный меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о числе зарегистрированных абонентов мобильной связи, находящихся более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма — иностранных абонентов мобильной связи в роуминге.

Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, выехавших за границу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.

По данным министерства, компании должны предоставлять информацию исключительно в сводном и обезличенном виде.