МРСК Сибири открыла в Красноярске первую электрозаправку

Показать меню
Актуально
Врачи диагностировали у фигуриста Кацалапова разрыв связки голеностопа - 10:21 Врачи диагностировали у фигуриста Кацалапова разрыв связки голеностопа Футболист "Борнмута" Дефо пропустит до 10 недель из-за перелома лодыжки - 10:21 Футболист «Шоу Бориса и Сергея»: главу МИД Британии в Москве не воспринимают всерьёз, — - 10:21 «Шоу Бориса и Сергея»: главу МИД Британии в Москве не воспринимают всерьёз, — Independent Тренер "Салавата Юлаева" Вестерлунд оштрафован за выход на лед во время матча - 10:33 Тренер В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих - 10:36 В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы - 10:39 Стюардессу, выпавшую из самолета UTair во Внуково, выписали из больницы Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана - 10:41 Путин поздравил с днем рождения лидера Азербайджана Флойд Мэйуэзер предложил Кобе Брайанту сыграть в баскетбол "1 на 1" на $1 млн - 10:48 Флойд Мэйуэзер предложил Кобе Брайанту сыграть в баскетбол Счастливыми себя назвали 39 процентов граждан России - 10:49 Счастливыми себя назвали 39 процентов граждан России Юнармейцы собрали для сирийских детей восемь тонн подарков к Новому году - 10:49 Юнармейцы собрали для сирийских детей восемь тонн подарков к Новому году Сноуден: Новое приложение Haven превратит смартфон в «шпионское устройство» - 10:49 Сноуден: Новое приложение Haven превратит смартфон в «шпионское устройство» В Российской Федерации 24 декабря запланированы собрания в поддержку - 10:49 В Российской Федерации 24 декабря запланированы собрания в поддержку оппозиционера Навального Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin важным шагом - 10:49 Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin важным шагом Канадец одержал победу в лотерею 47 млн. долларов - 10:49 Канадец одержал победу в лотерею 47 млн. долларов Ядерный НЛО пришельцев из Северной Кореи: Элон Маск напугал американцев - 10:56 Ядерный НЛО пришельцев из Северной Кореи: Элон Маск напугал американцев запуском SpaceX (ВИДЕО) Лера Фрост ищет желающих сотрудничать с ней - 11:04 Лера Фрост ищет желающих сотрудничать с ней Хоккеист "Сибири" Сигарёв пропустит минимум один матч из-за травмы - 11:05 Хоккеист
» » МРСК Сибири открыла в Красноярске первую электрозаправку

МРСК Сибири открыла в Красноярске первую электрозаправку


Добавлено: 26 дек 2017 в 06:51, Категория: Политика
МРСК Сибири открыла в Красноярске первую электрозаправку

Первую зарядную станцию для электромобилей ввели в эксплуатацию в Красноярске. Зимой - феврале мы поставим еще две ЭЗС в Красноярске, на улице Шахтеров и в новом терминале аэропорта. Инициатором установки электрозаправки стало ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети»).

Зарядная станция модели ЕVC 100 — постовая одноместная зарядная станция серии «Premium» для быстрой зарядки электромобилей — находится напротив офиса энергокомпании по адресу: ул. Бограда, 144 А рядом с железнодорожным вокзалом. Проект не прибыльный для компании, он позитивный, экологичный и важный. Все заправки до конца года 2018 будут бесплатными, мы не ставим себе задачу получения прибыли. Думаю, что количество электромобилей будет стремительно расти, так как теперь для собственников таковых авто создана нужная инфраструктура.

«Сегодня компания открыла первую станцию для зарядки автомобилей».

Генеральный руководитель ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов вручил Михаилу Бренчу заправочную карту и сертификат на год бесплатной зарядки. Получить его можно будет в центрах обслуживания клиентов «МРСК Сибири», которые расположены как в Красноярске, так и в городах региона. «У нас в Красноярском крае существенный объем вырабатываемой электрической энергии, который может идти и на обеспечение энергией схожих станций», — сказал корреспондентам министр индустрии, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства региона Анатолий Цыкалов.

ПАО «МРСК Сибири» и руководство Республики Алтай подписали соглашение о социально — экономическом сотрудничестве в сфере развития энергетического комплекса региона. На текущий момент реализуется комплексный план мероприятий по поддержке производства и использования экологически чистого транспорта, сформированный по поручению заместителя председателя руководства РФ Аркадия Дворковича.

— Развитие электротранспорта в Красноярске — это многообещающий проект. Мы хотим, чтобы электромобилей в сибирских городах стало больше. Такие проекты — один из элементов, которые позволяют улучшать экологическую обстановку в городе.

«Электромобилей в городе в данный момент немного — приблизительно десять единиц».



Материалы по теме:

В Челябинске заработала первая заправка для электромобилей
Открыта первая русская зарядная станция для электромобилей — Сургут
В Самаре заработали первые зарядные станции для электромобилей
Tesla открыла свою наибольшую зарядную станцию в мире
Добавлено: 26 дек 2017 в 06:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Совладелец Промсвязьбанка подтвердил бегство из России

Совладелец Промсвязьбанка подтвердил бегство из России

Успешный 2017 и перспективный 2018: макроэкономические итоги уходящего года

Успешный 2017 и перспективный 2018: макроэкономические итоги уходящего года

ЧП в московском метро: Пассажир упал на рельсы, движение поездов приостановлено

ЧП в московском метро: Пассажир упал на рельсы, движение поездов приостановлено

Сразу восемь авто стали участниками массовой трагедии на Ставрополье

Сразу восемь авто стали участниками массовой трагедии на Ставрополье

Загрузка...



Лента новостей
Русский оружейник побил мировой рекорд дальности стрельбы (ФОТО, ВИДЕО) - 09:49 Русский оружейник побил мировой рекорд дальности стрельбы (ФОТО, ВИДЕО)Новогоднее «перемирие»: боевики бьют по украинским позициям из запрещенного вооружения - 09:42 Новогоднее «перемирие»: боевики бьют по украинским позициям из запрещенного вооруженияСовфед планирует снизить крепость водки в 2018 году - 09:42 Совфед планирует снизить крепость водки в 2018 годуСША попытались оправдаться перед Россией за угрозы, прозвучавшие в адрес Москвы - 09:39 США попытались оправдаться перед Россией за угрозы, прозвучавшие в адрес МосквыНовый год 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти на праздники - 09:39 Новый год 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда пойти на праздникиКонец света: 1 февраля в 11:47 наступит апокалипсис, NASA пытается утаить угрозу для человечества - 09:38 Конец света: 1 февраля в 11:47 наступит апокалипсис, NASA пытается утаить угрозу для человечестваКак будут выплачивать пенсии за январь 2018 в новогодние праздники – график выплат - 09:38 Как будут выплачивать пенсии за январь 2018 в новогодние праздники – график выплатСутки в Донбассе: боевики 2 раза нарушали перемирие - 09:35 Сутки в Донбассе: боевики 2 раза нарушали перемирие«Честная рассрочка»: жителей Донецка завлекают рекламными листовками - 09:35 «Честная рассрочка»: жителей Донецка завлекают рекламными листовкамиОБСЕ: боевики «ЛНР» перевели танки в боевую готовность - 09:35 ОБСЕ: боевики «ЛНР» перевели танки в боевую готовностьСмерть бойца АТО: в Днепре скончался воин ВСУ после тяжелых ранений - 09:35 Смерть бойца АТО: в Днепре скончался воин ВСУ после тяжелых раненийХоккеист "Коламбуса" Кэм Аткинсон пропустит 4-6 недель из-за перелома ноги - 09:29 Хоккеист В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар» - 09:28 В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар»Крупный склад загорелся в Калининграде - 09:28 Крупный склад загорелся в Калининграде
Последние новости
"Нефтехимик" подписал контракт с Ильей Неколенко - 10:21 Умер художник-мультипликатор, создавший кролика Багза Банни - 10:14 Умер художник-мультипликатор, создавший кролика Багза Банни Гендиректор «Воентелекома» задержан вслед за подчиненными - 10:07 Гендиректор «Воентелекома» задержан вслед за подчиненными Санкции против Украины: зачем Трамп добивает Порошенко (ФОТО) - 10:07 Санкции против Украины: зачем Трамп добивает Порошенко (ФОТО) Visa и Mastercard исключены из ассоциации Банка России - 10:07 Visa и Mastercard исключены из ассоциации Банка России Новые владельцы «Олимпийского» объявили о масштабном ремонте - 10:07 Новые владельцы «Олимпийского» объявили о масштабном ремонте Эксперты назвали 10 главных русских слов года - 10:07 Эксперты назвали 10 главных русских слов года Глава МИД Германии: в ближайшее время Украина не войдет в состав ЕС - 10:04 Глава МИД Германии: в ближайшее время Украина не войдет в состав ЕС Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое» - 10:04 Ситуация на блокпостах: лучше ехать через «Новотроицкое» Райан Рейнольдс пересказал забавный разговор с дочерью, а Блейк Лайвли высмеяла его кулинарные - 10:00 Райан Рейнольдс пересказал забавный разговор с дочерью, а Блейк Лайвли высмеяла его кулинарные способности Жестокая месть: в Ростове жильцы многоэтажки проучили автохама - 10:00 Жестокая месть: в Ростове жильцы многоэтажки проучили автохама Фургон Лада Ларгус в новом кузове скоро «появится на свет» – АвтоВАЗ - 10:00 Фургон Лада Ларгус в новом кузове скоро «появится на свет» – АвтоВАЗ Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения - 09:56 Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"