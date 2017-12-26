МРСК Сибири открыла в Красноярске первую электрозаправку

Первую зарядную станцию для электромобилей ввели в эксплуатацию в Красноярске. Зимой - феврале мы поставим еще две ЭЗС в Красноярске, на улице Шахтеров и в новом терминале аэропорта. Инициатором установки электрозаправки стало ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети»).

Зарядная станция модели ЕVC 100 — постовая одноместная зарядная станция серии «Premium» для быстрой зарядки электромобилей — находится напротив офиса энергокомпании по адресу: ул. Бограда, 144 А рядом с железнодорожным вокзалом. Проект не прибыльный для компании, он позитивный, экологичный и важный. Все заправки до конца года 2018 будут бесплатными, мы не ставим себе задачу получения прибыли. Думаю, что количество электромобилей будет стремительно расти, так как теперь для собственников таковых авто создана нужная инфраструктура.

«Сегодня компания открыла первую станцию для зарядки автомобилей».

Генеральный руководитель ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов вручил Михаилу Бренчу заправочную карту и сертификат на год бесплатной зарядки. Получить его можно будет в центрах обслуживания клиентов «МРСК Сибири», которые расположены как в Красноярске, так и в городах региона. «У нас в Красноярском крае существенный объем вырабатываемой электрической энергии, который может идти и на обеспечение энергией схожих станций», — сказал корреспондентам министр индустрии, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства региона Анатолий Цыкалов.

ПАО «МРСК Сибири» и руководство Республики Алтай подписали соглашение о социально — экономическом сотрудничестве в сфере развития энергетического комплекса региона. На текущий момент реализуется комплексный план мероприятий по поддержке производства и использования экологически чистого транспорта, сформированный по поручению заместителя председателя руководства РФ Аркадия Дворковича.

— Развитие электротранспорта в Красноярске — это многообещающий проект. Мы хотим, чтобы электромобилей в сибирских городах стало больше. Такие проекты — один из элементов, которые позволяют улучшать экологическую обстановку в городе.

«Электромобилей в городе в данный момент немного — приблизительно десять единиц».