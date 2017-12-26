На новейшем фрегате «Адмирал Макаров» состоится торжественный подъем Андреевского флага и корабль будет принят в состав ВМФ

В торжественной церемонии, которая состоится 27 декабря на калининградском судостроительном заводе «Янтарь», примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководства Объединенной судостроительной корпорации, предприятий и организации ОПК, задействованные в проектировании и строительстве фрегатов проекта 1135.6.

Накануне на предприятии «Янтарь» был подписан Приемный акт по фрегату «Адмирал Макаров». Подъем Андреевского флага на борту корабля и доведение до участников церемонии Приказа Главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва о включении фрегата «Адмирал Макаров» в состав Военно-Морского Флота пройдут в торжественной обстановке в присутствии корабелов завода и военнослужащих Балтийского флота.

По словам Начальника Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирала Владимира Тряпичникова фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения на предмет соответствия требованиям Главного командования ВМФ к кораблям этого класса.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка АО «Северное проектно-конструкторское бюро»), строящихся на ПСЗ «Янтарь» по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, СКР «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», были сданы Военно-Морскому Флота 11 марта и 7 июня 2016 г. и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота.