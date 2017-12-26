Наблюдатели от общественной палаты будут содействовать прозрачности выборов

Как обозначил Максим Григорьев, роль Общественной палаты и некоммерческих компаний, подписавших Соглашения, — в проведении социального контроля. Всего региону пригодится около пяти тысяч публичных наблюдателей — по два человека на каждый из 2,5 тысячи избирательных участков.

В ведомстве добавили, что 5 декабря 2017 президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий социальные палаты регионов правом в качестве субъектов публичного контроля выдвигать наблюдателей в избирательные комиссии.

Председатель Общественной палаты поведала участникам совещания об результатах пленарного совещания ОП РФ, которое состоялось в Москве12 декабря.

В связи с этим публичная палата Сахалина 25 декабря подписала с областным объединением профсоюзов и региональным отделением общественной организации «Дети войны» соглашения о сотрудничестве.

Валерий Аббасов, директор Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль»: «Чтобы полноценно организовать наблюдение на всех этих участках, необходимо широкое участие публичных компаний, заинтересованных в легальности, прозрачности и чистоты этих выборов».

Максим Григорьев, член Общественной палаты Российской Федерации, зампредседатель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав жителей: «Вопросов, которые нужно отслеживать, настолько большое количество и при подсчёте голосов, и при правилах наблюдения». Другими словами наблюдатели будут назначаться Общественной палатой из числа членов этих компаний.

Председатель организации профсоюзов Анатолий Крутченко подчеркнул, что в организации состоят 30 тысяч граждан Сахалинской области, профсоюзные объединения есть во всех муниципальных образованиях.

Свердловская публичная палата создаст представительство независимых наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации. Для нас это необыкновенно важно, так как наша главная цель - провести честные, законные выборы.