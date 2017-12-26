Новая развязка на «Экспофорум» не будет построена на костях

Председатель КРТИ Сергей Харлашкин проинформировал в официальном ответе депутату Борису Вишневскому, что на данный момент на строительной площадке ведутся археологические раскопки.

О воинском захоронении у «Экспофорума» Смольный и Минобороны знали 5 лет, но соответствующие документы затерялись в переписке чиновников. Сообщается, что схожие мероприятия на месте восстановления развязки будут проводиться до конца декабря 2017.

Трассировка транспортной развязки около «Экспофорума» будет изменена, ежели в зоне возведения будут найдены войсковые захоронения. В них примут участие военнослужащие ЗВО.

На участке до этого планировалось строительство дорожной развязки.

Напомним, проведение дороги к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации в 2018 г, КРТИ планирует провести в кратчайшие сроки.