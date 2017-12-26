Новогодний рынок в Ставрополе собрал тысячи городских жителей

«Мероприятие состоялось на большой праздничной ярмарке».

За год на ярмарках побывали свыше 25 тыс. клиентов, приобретших не менее 460 тонн товаров местных поставщиков.

Участники ярмарки могли также согреться горячим чаем, шашлыками, танцами и песнями, которыми городских жителей порадовали здешние творческие коллективы.

На радость всем пришедшим шеф-повар одного из ведущих ресторанов города провёл мастер-класс по приготовлению запеченного целиком барашка.

Массовые гулянья прошли в субботу на основной площади города, где творческие коллективы развлекали граждан и гостей народными казачьими песнями, а детей — ростовыми куклами. Настоящий праздник детям подарили ростовые куклы и открывшаяся в сей день резиденция Деда Мороза.

В 2017 г на десятках площадок прошли 46 ярмарок выходного дня. На них отоварились свыше 25 тыс. человек, а производители реализовали больше 460 тонн агропродукции. С первыми теплыми днями 2018 года известные ярмарки выходного дня обязательно продолжат свою работу.