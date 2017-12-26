Новогодняя премьера: Иван Дорн в роли пьяного Деда Мороза в клипе на песню "Мастерской огонек"

Иван Дорн

В преддверии Нового года Иван Дорн опубликовал на своем официальном YouTube-канале клип на песню "Мастерской огонек", записанную совместно с артистами лейбла Masterskaya (который основал Дорн в 2016 году). Видеоролик представляет собой пародию на традиционные "голубые огоньки" федеральных каналов.

В клипе есть все, что указывает на новогодние телешоу: елки, гирлянды, серпантин, круглые столы с веселящимися гостями, бутафорские фрукты… А вот шампанское, кажется, было настоящим, ведь Иван Дорн появляется на сцене в роли пьяного Деда Мороза.

Как думаете, пародия удалась?

Иван Дорн. Кадр из клипа