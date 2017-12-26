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Новый терминал аэропорта открылся в Красноярске


Добавлено: 26 дек 2017 в 21:07, Категория: Политика
Новый терминал аэропорта открылся в Красноярске

Пока новый терминал принимал только гостей, однако первые пассажиры смогут оценить сооружение уже 27 декабря. Еще 49% принадлежат Красноярскому краю. «Уже и грузовая ведущая авиакомпания AirBridgeCargo выразила свои пожелания летать через Красноярск», — подчеркнул управляющий Росавиации Александр Нерадько.

Предполагается, что пассажиропоток будет достигать 5-ти млн. человек в год, площадь аэропорта вместе с новым терминалом — 58 тыс. квадратных метров. Я уверен, что у аэропорта и нашего огромного региона большое будущее. В итоге бюджет территории получил миллиарды руб. в свою доходную часть.

Начальники дизайн-агентства «АртСтиль» Игорь Башкатов и Александр Шинкаренко рассказали, что основной целью, которую поставили перед заказчиками, была цель придать аэровокзальному комплексу территориальную уникальность. Пол, по задумке, это течение Енисея, на стенах — панно с рекой. Этот термин тоже появился по ходу строительства. Красноярский аэропорт — наибольший за Уралом — его площадь 58 тыс. м2. Это то, что Александр Викторович назвал концепцией «Дети одной реки». А обслуживать пассажиров новый аэровокзал начнёт в среду, 27 декабря, ровно в 9 часов утра. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. С данного момента, все следующие рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться через новый терминал.

«То, что Красноярск находится в комфортном географическом месте — посередине транссибирских воздушных трасс», — накладывает особую привлекательность на этот аэропорт. На пунктах досмотра багажа установлены нынешние интроскопы. «И не стыдно приглашать гостей из любой точки мира, так как тут будет обслуживание на самом приличном уровне».

На строительство терминала было направлено около 6 млрд руб.



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Добавлено: 26 дек 2017 в 21:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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