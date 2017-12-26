Папа римский призвал к миру

По его словам, в центре послания — судьбы детей, которые «первыми страдают от насилия и конфликтов». «Христиане видят Иисуса в лицах сирийских детей, отмеченных печатью войны», — сообщил Франциск.

Папа Римский Франциск, обращаясь с рождественским посланием к Риму и всему миру, вспомнил о вооруженном конфликте на востоке Украинского государства, информирует Радио Ватикана.

Признав, что напряжение между сторонами растет, папа Франциск проинформировал, что нужно «договариваться о решении, [.] которое даст возможность двум государствам мирно сосуществовать».

Также Папа Римский в своем послании затронул тему принятия Трампом Иерусалима столицей Израиля.

«Мы молим о даре мира для только мира, в особенности для населения, которое не менее только страдает из-за идущих конфликтов».

Говоря о пламенных точках, Папа Римский упомянул Ближний Восток и войну в Сирии, Южный Судан и Конго, конфронтацию на Корейском полуострове, нуждающееся в разговоре население Венесуэлы. По его мнению, на Корейском полуострове можно было «преодолеть противоречия и взрастить обоюдную веру в интересах всего мира».

Активистки движения Femen устроили акцию накануне рождественской мессы Папы Римского в Ватикане.