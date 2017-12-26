Павелко: У меня моральное внутреннее решение не ехать на ЧМ-2018

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время веб-конференции FootballHub заявил, что не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Его спросили, поедет ли он на чемпионат мира в Россию.

«Нет, я ни в коем случае не поеду на ЧМ в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там… У меня есть моральное внутреннее решение и я его не переступлю. Если бы мы вышли на ЧМ в России, то это была бы отдельная история», — сказал Павелко.

На видео с 44:45.

Ранее Павелко заявил, что украинские стадионы могут остаться без еврокубковых матчей.

Фото: XSPORT.ua