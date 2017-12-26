Павелко: У меня моральное внутреннее решение не ехать на ЧМ-2018

Показать меню
Актуально
Четыре человека погибли в ДТП в Ленобласти - 22:37 Четыре человека погибли в ДТП в Ленобласти Вольвич: разница между играми с "Динамо" в 1-м и 2-м кругах ЧР колоссальная - 22:42 Вольвич: разница между играми с Жизнь на Земле появилась благодаря Зевсу, – ученые - 22:49 Жизнь на Земле появилась благодаря Зевсу, – ученые Мединский назвал условия передачи Исаакиевского храма РПЦ - 22:50 Мединский назвал условия передачи Исаакиевского храма РПЦ В Нижнем Новгороде областной суд приобрел люстру за 3 млн. руб. - 22:50 В Нижнем Новгороде областной суд приобрел люстру за 3 млн. руб. Националисты в Киеве предлагают отправить Саакашвили на отчизну - 22:50 Националисты в Киеве предлагают отправить Саакашвили на отчизну Силуанов: рост экономики РФ по итогам 2017 года составит два процента - 22:57 Силуанов: рост экономики РФ по итогам 2017 года составит два процента Алекно: волейболисты казанского "Зенита" вымучили победу в игре с "Динамо" - 23:02 Алекно: волейболисты казанского Крокодилы вымрут из-за климатических изменений, – ученые - 23:14 Крокодилы вымрут из-за климатических изменений, – ученые Украинский ведущий умер по пути с корпоратива (ФОТО) - 23:14 Украинский ведущий умер по пути с корпоратива (ФОТО) Фобос: Прогноз для Москвы в новогоднюю ночь - 23:21 Фобос: Прогноз для Москвы в новогоднюю ночь В ЦИКе объяснили, почему потенциальные кандидаты не сразу становятся - 23:21 В ЦИКе объяснили, почему потенциальные кандидаты не сразу становятся официальными В США полицейские застрелили шестилетнего ребенка - 23:25 В США полицейские застрелили шестилетнего ребенка Диллон Дубе будет капитаном сборной Канады по хоккею на МЧМ - 23:28 Диллон Дубе будет капитаном сборной Канады по хоккею на МЧМ В столице России работники метро раздали не менее 285 литров чая - 23:28 В столице России работники метро раздали не менее 285 литров чая ПВО США и Канады засекли Санту над Чукоткой - 23:28 ПВО США и Канады засекли Санту над Чукоткой «Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен» — российский сенатор предупредил Украину - 23:37 «Только рыпнитесь, сожжём вас нахрен» — российский сенатор предупредил Украину
» » Павелко: У меня моральное внутреннее решение не ехать на ЧМ-2018

Павелко: У меня моральное внутреннее решение не ехать на ЧМ-2018


Добавлено: 26 дек 2017 в 21:14, Категория: Новости на сегодня
Павелко: У меня моральное внутреннее решение не ехать на ЧМ-2018

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время веб-конференции FootballHub заявил, что не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Его спросили, поедет ли он на чемпионат мира в Россию.

«Нет, я ни в коем случае не поеду на ЧМ в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там… У меня есть моральное внутреннее решение и я его не переступлю. Если бы мы вышли на ЧМ в России, то это была бы отдельная история», — сказал Павелко.

На видео с 44:45.

Ранее Павелко заявил, что украинские стадионы могут остаться без еврокубковых матчей.

Фото: XSPORT.ua



Материалы по теме:

В Киеве презентовали логотип и кубок Лиги Чемпионов 2018
Президент Федерации футбола Украины понадеялся на перенос ЧМ-2018 из России
Павелко: бюджет-2016 будут изменять в феврале
Коломойский угрожает срывом футбольного чемпионата Украины
Добавлено: 26 дек 2017 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Вечерний прайм - Вадим Карасев (25.12.2017)

Вечерний прайм - Вадим Карасев (25.12.2017)

От судьбы не убежать: экстрасенс Сергей Пахомов дал предсказание на 2018 год

От судьбы не убежать: экстрасенс Сергей Пахомов дал предсказание на 2018 год

Коли ми вдома. Нова історія - 3 сезон, 66 серия (25.12.2017)

Коли ми вдома. Нова історія - 3 сезон, 66 серия (25.12.2017)

Экс-вице-президент США сообщил, что лично общался с Януковичем в феврале 2014 года

Экс-вице-президент США сообщил, что лично общался с Януковичем в феврале 2014 года

Загрузка...



Лента новостей
Террористы сбили боевой самолёт в Сирии - 22:14 Террористы сбили боевой самолёт в СирииНе менее 20 единиц техники сгорели в крупном пожаре в Усть-Куте - 22:14 Не менее 20 единиц техники сгорели в крупном пожаре в Усть-КутеВ МИД назвали условие возвращения российских военных в Донбасс - 22:08 В МИД назвали условие возвращения российских военных в ДонбассСША расширили санкции против Северной Кореи - 22:08 США расширили санкции против Северной КореиУченые назвали самую вредную в мире диету - 22:07 Ученые назвали самую вредную в мире диетуУНИКС победил "Торино" в матче Кубка Европы - 22:04 УНИКС победил Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии - 22:02 Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в СирииБоевики сбили самолет сирийских ВВС и застрелили пилота - 22:00 Боевики сбили самолет сирийских ВВС и застрелили пилотаМИД РФ порекомендовал уточнять условия пересечения границы с государством Украина - 22:00 МИД РФ порекомендовал уточнять условия пересечения границы с государством УкраинаСирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе - 21:59 Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в ИдлибеОбратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов успешно прооперировали - 21:59 Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов успешно прооперировалиТеррористы сбили самолет ВВС в Сирии - 21:59 Террористы сбили самолет ВВС в СирииПутин встретился с главой Молдавии - 21:59 Путин встретился с главой МолдавииВ Башкирии открылась первая модульная участковая клиника - 21:58 В Башкирии открылась первая модульная участковая клиника
Последние новости
Посольство РФ в Лондоне не имеет данных об угрозе экипажу судна «Механик Ярцев» - 22:35 Посольство РФ в Лондоне не имеет данных об угрозе экипажу судна «Механик Ярцев» СК не нашел криминала в действиях руководства полковника Захарченко - 22:35 СК не нашел криминала в действиях руководства полковника Захарченко Порошенко сообщил подробности подготовки к обмену пленными - 22:35 Порошенко сообщил подробности подготовки к обмену пленными ВАЖНО: В МИД рассказали о возможности признания ДНР и ЛНР - 22:33 ВАЖНО: В МИД рассказали о возможности признания ДНР и ЛНР Ежов не будет оспаривать свой арест – СМИ - 22:28 Ежов не будет оспаривать свой арест – СМИ 7 лайфхаков, для которых нужна микроволновая печь - 22:22 7 лайфхаков, для которых нужна микроволновая печь Ситуация в зоне АТО ухудшилась: боевики весь день обстреливают позиции ВСУ - 22:22 Ситуация в зоне АТО ухудшилась: боевики весь день обстреливают позиции ВСУ Полторак: Украина просит США передать ей Javelin - 22:14 Полторак: Украина просит США передать ей Javelin В Санкт-Петербурге местами выпал синий снег - 22:14 В Санкт-Петербурге местами выпал синий снег Бывший узник боевиков «ЛНР» рассказал об ужасах пребывания в плену - 22:14 Бывший узник боевиков «ЛНР» рассказал об ужасах пребывания в плену Скончался автор Владимир Шаинский - 22:14 Скончался автор Владимир Шаинский В северной столице выбрали дороги для ремонта в будущем 2018 г - 22:14 В северной столице выбрали дороги для ремонта в будущем 2018 г Миллиардным пассажиром пригородного поезда стала санитарка из Красноярского края - 22:14 Миллиардным пассажиром пригородного поезда стала санитарка из Красноярского края
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"