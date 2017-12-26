«Первый тост — за Холокост»: неонацисты осквернили синагогу и музей Одессы (ФОТО)

Вчера, 25 декабря жители Одессы обнаружили на ряде зданий, связанных с еврейской диаспорой, антисемитские надписи.

Изрисованными оказались музей холокоста на Большой Арнаутской и здание областного архива, которое планируют передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос».

На здании архива, где раньше располагаась синагога, появилась надпись «Прочь жидов, Украина для украинцев!». А на входе в Музей Холокоста написали «Первый тост — за Холокост!».

Украинские СМИ сообщают о происшествии сдержанно, с заголовками в духе «Неизвестные вандалы изрисовали…», хотя за три минувших года вандалы не только хорошо известны — известны даже их покровители в МВД Украины и прочих властных структурах.