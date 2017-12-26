Полторак: Украина просит США передать ей Javelin

Украинская сторона просит США передать ей противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 9 ноября сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год, предусматривающий выделение Украине 350 млн долларов.

По его словам, Украина получит эти средства в виде продукции, список которой подготовит Министерство обороны: «Мы не получим финансовый ресурс в денежном эквиваленте, мы получим продукцию от США».

Также, он добавил, что в списке запрашиваемого Украиной оружия есть средства радиоэлектронной борьбы, средства связи и беспилотные летательные аппараты.

Полторак уточнил: «В том списке, который мы предоставили Министерству обороны США, есть Javelin как средства противотанковой борьбы. Они очень эффективны».

При этом он добавил, что Минобороны увеличило заказ и на отечественные противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар».