Порошенко сообщил подробности подготовки к обмену пленными

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на данный момент нет ничего важнее возвращения домой украинцев, находящихся в плену в Донбассе.

Во время встречи с родными заложников глава государства заявил: «Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого».

Также, он отметил, что были применены все возможные механизмы международного давления: Нормандский формат, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ, Красный Крест и др. Порошенко добавил: «Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным».

Также, он поблагодарил родных украинских заложников за их веру в украинское государство и общую борьбу.