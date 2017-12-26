Правительство присудило премии в области культуры за 2017 год

Правительство России присудило премии в области культуры за 2017 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Медведев вручил премии Правительства в области качества

Всего присуждено 12 премий Правительства в области культуры. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

Ранее председатель Правительства России Дмитрий Медведев вручил премии в области качества десяти организациям. В выступлении перед лауреатами Медведев подчеркнул ответственность высокотехнологичных бизнеса. Политик обратил внимание, что часть номинантов получили заслуженное признание не только в России, но и за её пределами.

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