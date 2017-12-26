Президент встретился с детьми, приехавшими на новогоднюю ёлку в Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин после Кремлевской елки встретился с детьми на Соборной площади, сообщает РИА Новости.

Ребята спрашивали у президента про Деда Мороза, мост в Крым, Пескова и про то, как он относится к оппозиции.

«Такой страной, как наша, не трудно», — ответил Путин.

Путин сообщил, что ему не трудно управлять страной, «где живут такие ребятишки».

Очередной ребенок попросил президента назвать любимый город. На первой вопрос он ответил, что любит хоккей, а к здравой оппозиции он относиться «уважительно». Путин также поведал, что предпочитает отмечать собственный день рождения со своими коллегами и друзьями. «С коллегами, с друзьями», — сказал он. К детям Путин подошел на Соборной площади Кремля, где те, согласно данным информагентств, водили хоровод вокруг елки.

Звучали и обычные праздничные вопросы: кто-то из детей поинтересовался, исполняет ли дедушка Мороз желания.

Затем президент поздравил гостей елки с Новым годом и пожелал им счастья и успехов. Тому довелось взять на себя роль старшего, чтобы выстроить ребят.

Еще ребят интересовало, как глава государства отмечает собственный день рождения.

Для участников Общероссийской елки общение с президентом стало сюрпризом.

Встреча ребят с президентом состоялась на Соборной площади.