Разрушенный детский сад в Новолуганском восстановлен после обстрела

Спасатели завершили восстановление детского сада в Новолуганском в Донбассе, который попал под вражеский обстрел. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В течение 25 декабря в селе Новолуганское Бахмутского района, где 18 декабря в 18:08 произошел обстрел, личным составом ГСЧС завершено восстановительные работы здания детского сада и 11 частных жилых домов (восстановление элементов кровли, остекления окон)», — сказано в сообщении.

К работам по восстновлению были привлечены пять единиц техники и 33 спасателя.