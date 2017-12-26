Ресторан фастфуда в Златоусте пообещал накормить голого гостя при условии видеосъемки

Ресторан скорого питания Subway в Златоусте пообещал подарить сертификат на три большие тарелки сэндвичей первым 5-ти нудистам.

В завлекающей клиентов рекламе числится: «Приходи голым и получи ленч, обед и ужин на всю семью бесплатно!».

В пресс-центре региональной УФАС рассказали, что узнали необыкновенной рекламной акции из сообщений СМИ. В ресторане гостям предлагали прийти обнаженными. Кроме этого, в рекламе указывалось, что если клиент учавствует в акции, он автоматом соглашается на фото- и видео-фиксацию происходящего прямо в ресторане. Cейчас ведется работа по установлению личности администратора группы ВК и владельца заведения.

Антимонопольщики изучат эту рекламу на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства.

Предварительно, такая акция нарушает закон о рекламе. В УФАС обещали сообщить о первых результатах проверки в конце января следующего года.

Отметим, что такая акция проходит только в Златоусте.