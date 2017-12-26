Финалист «Адской кухни» на канале «Пятница» Владимир Бектемиров обратился к ростовчанам.

Проект начался два месяца назад. В любом выходе программы из команд выбывали участники. Конкурентом 25-летнего ростовского повара будет жительница Владивостока. Об этом сообщается на сайте канала.

На протяжении 2-х месяцев Владимир проходил сложнейшие тестирования. Неделя за неделей он демонстрировал свои разносторонние знания: как кулинарные таланты, так и способность работать в команде, держать себя в руках при стрессовых ситуациях.

Удастся ли Ирине победить в реалити-шоу «Адская кухня», либо она уступит это место своему конкуренту, можно уже в среду, 27 декабря, в 19:00 на телеканале «Пятница!». Ростов, поддержи земляка! — попросил ростовчанин. Ростовчанин уже попросил соотечественников о поддержке, записав соответствующее видеообращение.

— Финал близок, и мне как никогда нужна ваша поддержка!