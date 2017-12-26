Руководство повысило прожиточный минимум в Омской области до 9 201 рубля

Соцдоплату к пенсии, по предварительным имеющимся данным ПФР, в 2017-ом получили 3,9 млн человек.

Руководитель омского региона Александр Бурков распорядился поднять прожиточный минимум жителям области. За третий квартал его величина подросла до 9 201 рубля. Данные цифры будут актуальны уже с наступлением 2018 года. Это минимальная динамика за весь 2017 год. В соответствие со вторым кварталом 2017 года рост составил приблизительно наименее 0,8%.

По утверждению заместителя министра труда и миграционной политики Удмуртии Ларисы Вершининой, во втором квартале 2017 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения равнялась 8934 руб.

Что касается иных групп населения, в частности, пенсионеров, то из утвержденных на месяц 7 061 рубля, стоимость потребительской корзины для них составляет ровно такую же сумму.

Прожиточный минимум для разных категорий различается. Решение принимается на основании стоимости потребительской корзины, данных статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, индексов потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. В I квартале 2017 года он составлял 8712 руб., что на 4,8% менее нового.