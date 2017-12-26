Рустам Минниханов упразднил должность ассистента в аппарате президента РТ

Сегодня руководитель республики подписал новый указ.

Источник Inkazan в аппарате руководителя Татарстана пояснил формулировку указа Рустама Минниханова об упразднении должности ассистента руководителя республики.

В документе предписывается создать в структуре аппарата президента сектор инвестиционных проектов Управления финансового анализа.

В Татарстане больше не будет должности ассистента президента республики.

Указ вступил в силу накануне, 25 декабря.

Кроме того, предлагается учредить в аппарате должность национальной гражданской службы РТ — заведующего сектором управления департамента президента РТ.