Саакашвили отказался заходить на допрос в СБУ и идти в суд

Экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху новых сил» Михеил Саакашвили сегодня утром отказался заходить в помещение СБУ на допрос.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий отметил, что такое решение защита политика аргументировала тем, что в повестке указано проведение двух следственных действий — допроса и экспертиза, что по словам адвокатов, является нарушением законодательства.

Теперь, защита передала в СБУ ходатайство о переносе следственных действий. Саакашвили обещает явится на них только тогда, когда они будут проходить отдельно друг от друга.

Адвокат добавил: «Мы зарегистрировали ходатайство в канцелярии, его лично принял старший следователь Кобрин Владимир Михайлович для рассмотрения. Еще раз хочу отметить, что сегодня мы не намерены идти на следственные действия. Просим перенести, и надеемся, что наше ходатайство будет удовлетворено».

Кроме того, Саакашвили сообщил, что сегодня не состоится заседание в Административном суде по иску касательно его гражданства, так как он планировал давать показания именно в СБУ.