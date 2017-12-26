Саакашвили: власти Украины хотят мне во «временной защите»

Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти хотят отказать ему в статусе «временной защиты». Они намерены создать все условия для выдворения политика из страны. Об этом Саакашвили написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Во вторник, 26 декабря, в 13:30, у меня суд в высшем Административном суде, где власть хочет отказать мне в статусе „временной защиты“ и тем самым создает условия для выдворения меня из страны,» — написал Саакашвили.

Он также пригласил всех неравнодушных к «вопросу справедливости» в стране прийти на заседание суда.