Сенаторы предложили снизить минимальный градус водки

Группа российских сенатор предложила снизить минимальный объем содержания этилового спирта в водке до 37,5%. Об этом пишет газета «Известия».

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За продажу крепкого алкоголя в пластиковых бутылках накажут штрафом до 500 тысяч рублей

Инициаторами поправки стали Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба. Сенаторы отметили, что в настоящее время в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки.

Ранее сенаторы разработали и внесли в Госдуму законопроект, предполагающий запрет на продажу крепкого алкоголя в пластиковых бутылках. За производство и продажу крепкого алкоголя в полимерной таре алкоголя крепостью больше 28 градусов (из пищевого алкоголя это ликёры, водка, коньяк и так далее) будет налагаться штраф. Для должностных лиц он составит от ста до двухсот тысяч рублей, а для юридических лиц — от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

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