Штаб АТО: На Донбассе за сутки боевики два раза нарушили перемирие

Русские террористы вновь обстреливают позиции украинских войск из тяжелых орудий. «2 раза украинские военные открывали огонь в ответ», — говорится в заявлении.

Уполномоченные вооруженных формирований самопровозглашенных республик за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

При этом отмечается, что подразделения ВСУ обеспечивают осуществление всех мероприятий по поддержанию режима предотвращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей. Однако, невзирая на это, боевики продолжают обстрел украинских военных.

Об этом передает пресс-служба штаба АТО.

В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 24 декабря, боевики шесть раз нарушали «праздничное перемирие», обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины, ранен один воин.

«Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают осуществление всех мероприятий по поддержанию режима предотвращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей», — информирует pr-служба АТО. Огонь велся из оккупированного населенного пункта Сосновское.