Скончался генеральный конструктор подлодок «Антей» Игорь Баранов

Об этом сообщили в основном конструкторском бюро (ЦКБ) «Рубин», пишет ТАСС.

На 86-м году жизни в Петербурге скончался известный русский ученый и инженер Игорь Баранов. В ЦКБ «Рубин», где в последние пару лет он был генконструктором, рассказали, что он в последнее время долго и тяжело болел.

Сообщается, что смерть наступила в начале рабочей недели, 25 декабря.

Став в 1994 г. генеральным конструктором ЦКБ «Рубин», он фактически до последних дней не прекращал работать. Игорь Баранов скончался в Петербурге. Его не стало на 86-м году жизни после длительной болезни.

На его счету десятки, если не сотни проектов советских атомных подлодок с крылатыми ракетами.

Игорь Леонидович Баранов родился 29 июля 1932 г. в Ташкенте.

Константин Баранов был выпускником кораблестроительного факультета Ленинградского кораблестроительного института. В далеком 1977-ом году он стал главным конструктором «Рубина», а в 1994-м — генеральным. В целом было выстроено 11 подводных лодок данного проекта. Баранов курировал разработку проекта модернизации подлодок 3-го поколения 949А «Антей». Именно под его руководством были сделаны корабли проект 949А «Антей», одним из которых был «Курск».