СМИ: Для прохождения российского КПВВ «паспорта ДНР» недостаточно

Сотрудники Госпогранслужбы России требуют при предъявлении «паспорта ДНР» также и украинский паспорт. Об этом сообщила жительница ОРДЛО, передают «Донецкие новости».

Она рассказала, что 22 декабря 2017 года она с мужем выехала из «ДНР» в РФ. При возвращении в поезде «Успенка — Ясиноватая» инспекторы погранслужбы заявили, что при пересечении границы надо иметь не только «паспорт ДНР», но и паспорт гражданина Украины.

«Войдя в вагон, мы увидели, что две девушки — инспекторы пограничной службы — проверяя документы у мужчины, который предоставил им паспорт Донецкой народной республики, к нему придираются. Мы подумали, что, возможно, у него не все в порядке с документами. Затем была наша очередь. Подав свои паспорта ДНР, от инспекторов мы услышали, что наши паспорта не являются действительными без наличия украинского паспорта. Таможенники заявили, что паспорт ДНР не признают за документ», — рассказала женщина.