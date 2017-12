СРОЧНО: В Сирии боевики «Аль-Каиды» из ПЗРК сбили военный самолёт, пилот убит (ФОТО, ВИДЕО)

Только что террористы «Аль-Каиды» опубликовали видео, на котором они сбивают самолёт ВВС Сирии в провинции Хама. Также опубликованы фотографии убитого пилота. Информацию об этом подтвердило сирийское государственное агентство SANA.

Учебно-боевой Л-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) разбился в сельской местности Хамы, на территории подконтрольной «Хайят Тахрир аш-Шам» (сирийская «Аль-Каида»*, «Джебхат ан-Нусра»*).

Медиа-крыло террористов опубликовало кадры атаки из ПЗРК, в результате которой был сбит «Альбатрос». Боевики в соцсетях утверждают, что лётчик был убит после падения.

Самолёт упал в окрестностях н.п. Абу-Дали, расположенного в восточной части провинции Хама.

В этом регионе возглавляемые штурмовой дивизией «Тигры» подразделения Сирийской армии продолжает сражаться с террористами, штурмуя города Кубайбат аль-Худа, Раас Аль-Ааен на востоке Хамы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

