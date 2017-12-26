Стоимость нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года

Цена нефти Brent превысила 66 долларов за один баррель сырья впервые с июня 2015 года.

Рост стоимости спровоцировали сообщения о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg. Стоимость фьючерсов на нефть Brent за февраль на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 (по московскому времени) увеличилась на 1,03 доллара (1,58%) - до 66,28 долларов за один баррель. Стоимость фьючерса на сырье марки WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) возросла к этому времени на 0,86 доллара (1,47%) - до 59,33 долларов за один баррель.