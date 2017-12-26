Террористы сбили в Сирии военный самолет и убили пилота

Боевики группировки «Джейш аль-Нухба» сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39, который использовался в качестве штурмовика для поддержки наземных сил.

Отмечается, что это произошло в районе населенных пунктов Ум Харайтан и аль-Хамдания, где ВВС Сирии оказывали помощь наступающим частям «Дивизии «Тигр».

По информации, L-39 был сбит зенитным огнем с земли, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться. При этом боевики сняли на видео, что он сумел воспользоваться парашютом, но был расстрелян в воздухе. Пилотом учебно-боевого самолета, сбитого боевиками, был уроженцем. Хомса, его звали Басим Гасан.

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