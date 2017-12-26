Трамп объявил о победе в войне за Рождество

Президент США Дональд Трамп объявил, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у приверженцев политкорректности. Поэтому сторонники политкорректности выступают за обобщенную фразу-поздравление «Счастливых праздников», которая в последнее время, действительно, стала общепринятой.

Как обратил внимание президент США, люди вновь поздравляют друг дружку с этим торжественным днем, и он гордится тем, что «возглавил контрнаступление» против выражения «Счастливого Рождества», которое оказалось под угрозой из-за нападок сторонников политкорректности.

По утверждению Трампа, сейчас люди снова стали говорить: «Счастливого Рождества!», а сам он гордится, что ему удалось возглавить контрнаступление против нападения на это высказывание.

Используя военные термины, Трамп пишет, что «возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение».

До этого политик пару раз говорил о том, что СМИ и некоторые большие компании избегают упоминания католического праздника и больше не используют рождественскую символику в рекламе.

Защитники «аноирождественкской» позиции в США говорят, что это праздник совсем не всех американцев.

В канун католического Рождества Трамп отметился сообщением на собственной странице в известной соц. сети.

Президент США считает, что компании осознанно атакуют обычные американские ценности.

В свою очередь, оппоненты руководителя государства подчеркивают, что далеко не все жители Америки празднуют Рождество в силу конфессиональных различий и остальных причин.

Отказ от выражения «Счастливого Рождества» произошёл ввиду совпадения Нового года, афроамериканского праздника Кванзаа и иудейской Хануки.