У Visa и Mastercard отобрали доступ к российским технологиям

Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех», которая развивала финансовые технологии в России под эгидой ЦБ.

При этом компании вступили в нее всего две недели назад, пишут «Ведомости».

Судя по всему, такое решение было принято из-за иностранной принадлежности Visa и Mastercard, тогда как ассоциация работает над важными госпроектами.

Компании были исключены в одностороннем порядке без обоснования.

Ранее представители Visa и Mastercard приветствовали включение в ассоциацию, заявляя о намерении совместно развивать безналичные формы оплаты и внедрять передовые платежные практики.

Учредителями ассоциации в декабре 2016 г. стали ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Национальная система платежных карт (НСПК – оператор российской платежной системы «Мир») и Qiwi. Позже в нее вступили еще 12 участников.

На базе ассоциации разрабатываются проекты удаленной идентификации россиян, технологии распределенного реестра, платформы быстрых платежей.

Участники «Финсайд» отмечают, что исключение международных платежных систем выглядит разумно из-за того, что тестируются новые технологии, которые имеют важность для безопасности России.

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