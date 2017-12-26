Уфу сковали 10-балльные пробки

Вечером, 25 декабря столицу Башкирии сковали 10-балльные пробки. Кроме того, дорожный затор образовался на проспекте Салавата Юлаева на участке от Мингажева до моста через белоснежную.
Улица Софьи Перовской стоит в заторе от микрорайона «Южный» до соединения с улицей Заки Валиди.
В центральной части города стоят улицы Комсомольская и Жукова.
Пробки есть на улице Менделеева в сторону Сипайлово от Сеченова до Обской улицы.
Движение кое-где затруднено на Комсомольской улице, проспекте Октября, Трамвайной улице и Уфимском шоссе.
Согласно интернет-сервисам, пробки оцениваются в 5 баллов.