Уфу сковали 10-балльные пробки

Вечером, 25 декабря столицу Башкирии сковали 10-балльные пробки. Кроме того, дорожный затор образовался на проспекте Салавата Юлаева на участке от Мингажева до моста через белоснежную.

Улица Софьи Перовской стоит в заторе от микрорайона «Южный» до соединения с улицей Заки Валиди.

В центральной части города стоят улицы Комсомольская и Жукова.

Пробки есть на улице Менделеева в сторону Сипайлово от Сеченова до Обской улицы.

Движение кое-где затруднено на Комсомольской улице, проспекте Октября, Трамвайной улице и Уфимском шоссе.

Согласно интернет-сервисам, пробки оцениваются в 5 баллов.