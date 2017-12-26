В американской армии появятся экзоскелеты с нейросетью

В ВС США скоро появится экзоскелет Fortis, разработанный компанией Lockheed. Он управляется микрокомпьютером с программой на основе нейросети. Об этом информирует The National Interest.

Нейросеть с помощью нескольких десятков датчиков отслеживает активность человека и выдает команды на сервоприводы, включая или отключая часть из них в зависимости от выполняемых задач.

Это позволяет снизить количество затрачиваемой энергии почти на 10% — искусственный интеллект изучает анатомические особенности каждого оператора и «запоминает» их для дальнейшей работы.

Стоит отметить, что максимальная «грузоподъемность» комплекта составляет не менее 80 килограммов.