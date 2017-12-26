В оккупированном Донецке директор донецкого лицея «Колледж» Григорий Штейн публично назвал боевиков оккупантами.

Так, согласно тексту видео, Штейн сказал: «А здесь сколько формирований бандитских! И наколотые, которые идут … Этих ребят заставили снять автоматы, теперь они ходят свободны. Не мы пришли забирать чужую землю, а нам пришли забирать».

При этом лицеисты вступили с ним в дискуссию и начали защищать боевиков, поддерживая их позицию. Под данным видео комментаторы отмечают, что, обнародовав запись, ученики своими руками сдали директор «на подвал» к боевикам.

Embedded video for В «ДНР» ученики «сдали» директора колледжа боевикам

Видео: