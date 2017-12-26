В Кабинете Министров рассказали, какие регионы Украины могут повторить "сценарий Донбасса"

Согласно имеющимся социологическим опросам, около 40 процентов жителей Закарпаться видят возможным повторение событий на Донбассе в своей области.Об этом в интервью телеканалу News One рассказал Георгий Тука, занимающий должность заместителя министра по вопросам оккупированных территорий."Меня удивил ответ на вопрос "Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторение сценария ДНР/ЛНР?". Например, Херсонщина граничит с Крымом, экономически область в упадке, аграрный край, преимущественное большинство рынков сбыта были в Крыму. Вместе с тем, на Херсонщине лишь 18% людей обеспокоены этим вопросом, а на Закарпатье 38 процентов. Это дает повод задуматься", - заметил Георгий Тука.