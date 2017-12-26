В МИД РФ прокомментировали возможность признания «ДНР» и «ЛНР»

Жители ОРДЛО должны сами определить форму своего дальнейшего сосуществования с «соседями».

Такое заявление сделал замглавы МИД России Григорий Карасин. Так, отвечая на вопрос о том, не стоит ли России признать независимость «ДНР» и «ЛНР», он подчеркнул: «Что касается дальнейшей судьбы Донецкой и Луганской республик, то это должен быть, прежде всего, выбор живущих там людей».

При этом Карасин добавил, что именно жители «ЛДНР» должны определиться с теми формами государственного, политического, экономического и общественного сосуществования со своими «соседями», которое будет являться для них наиболее приемлемым и комфортным. Он отметил:"Уверен, что без прямого, честного и конструктивного диалога между Киевом, Донецком и Луганском разумный выход из нынешнего кризиса вряд ли может быть найден. Увы, именно этого всячески избегают киевские власти».