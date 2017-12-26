В небе над Луганском замечено необычное явление: появились фото

Сегодня утром жители оккупированного Луганска местные жители заметили в небе необычное явление в небе.

Фото необычного свечения публикуют пользователи в соцсетях. Люди отмечают, что взрыва в результате данного явления слышно не было.

По словам очевидцев, это «летело» со стороны Станицы Луганской.

Пользователь, опубликовавший фото, пишет, что видел, как летел некий объект. По его словам, на фото запечатлено второе облако, так как первое не успели заснять.

Пользователь добавил: «Это второе облако, первое вообще белое было и стояло, как казалось над нами, потом такое появилось».

Фото: