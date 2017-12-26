В оккупированном Севастополе жестоко убили известную сепаратистку

23 декабря в оккупированном Севастополе была убита известная сепаратистка Виктория Макарова.

В социальных сетях пользователи отмечают, что данную информацию подтвердили представители «следственного комитета».

На данный момент муж Макаровой сейчас находится в рядах боевиков в Донбассе, а дома у нее остались двое несовершеннолетних детей. По информации, семья жила в оккупированном Севастополе на съемной квартире в сложных финансовых условиях. При этом убийца женщины пока не найден.

Представительница следственного комитета Крыма Ольга Постнова заявила, что следствие считает произошедшее убийством. Она отметила: «Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 (убийство)».

Кроме того, есть данные, что Макарова являлась сотрудницей службы судебных приставов.

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