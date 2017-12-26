В России появится новый заповедник

В России создадут государственный природный заповедник «Восток Финского залива». Об этом сообщается на сайте кабмина.

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В России появится новый природный заповедник

«Заповедник общей площадью 14,086 тыс. га будет создан в восточной части Финского залива Балтийского моря на островах и примыкающих к ним участках внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации»,- говорится в документе. Цель создания заповедника — сохранение эталонных островных природных комплексов Восточной Балтики в условиях интенсивного освоения этого региона.

Ранее сообщалось, что на территориях Томской и Новосибирской областей будет создан новый природный заповедник «Васюганский». Его площадь составит 614,803 тыс. га. Заповедник будет располагаться в пределах Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы Северного полушария планеты.

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