В Санкт-Петербурге для ВМФ России заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев»

Новейший серийный корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 торжественно заложен на «Средне-Невском судостроительном заводе» в Санкт-Петербурге. Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «Яков Баляев», в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева.

В торжественной церемонии закладки новейшего корабля приняли участие заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Михаил Краснопеев, руководство Объединенной судостроительной корпорации, Генеральный директор Центрального Морского конструкторского бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, генеральный директор «Средне-Невского судостроительного завода» Владимир Середохо, ветераны ВМФ и судостроительной отрасли, сотрудники и корабелы судостроительного завода.

Заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Михаил Краснопеев поздравил участников торжественной церемонии от имени Главнокомандующего ВМФ России Владимира Королёва с рождением нового корабля и очередным большим вкладом в развитие минно-тральных сил Военно-Морского Флота страны.

Выступая перед судостроителями, капитан 1 ранга Михаил Краснопеев особо подчеркнул, что корабли противоминной обороны проекта 12700 являются эффективной заменой минно-тральных кораблей предыдущих поколений и способны выполнять задачи по предназначению как в ближней, так и в дальней морской зоне. «Не смотря на относительно небольшое водоизмещение, корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самым современным вооружением, что позволяет очень эффективно осуществлять противоминную оборону баз и кораблей ВМФ в море. По своему арсеналу противоминных средств эти корабли в разы превосходят своих предшественников», - отметил капитан 1 ранга Михаил Краснопеев.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом, масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.

Справочно:

Яков Баляев родился в селе Кажа, Красногорского района Алтайского края в 9 июня 1924 года. В 1942 году был призван на Тихоокеанский флот и направлен в 355-й отдельный батальон морской пехоты.

Во время советско-японской войны, участвуя в бою за сопку на подступах к порту Сейсин, в разведывательной операции пулемётчик Яков Баляев вызвал на себя огонь врага, что позволило разведчикам засечь расположение огневых точек. Затем прикрывал отход разведывательной группы, участвовал в развившейся атаке позиций противника и рукопашном бою. Погиб от пулевого ранения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 года матросу Баляеву Якову Илларионовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.