В Санкт-Петербурге местами выпал синий снег

В нескольких дворах российского города Санкт-Петербурга в районе Аптекарсокго проспекта сегодня выпал синий снег.

Росприроднадзор на данный момент выясняет причину явления. В пресс-службе ведомства отметили: «Информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Выехавшие специалисты обнаружили снег, который имел светло-голубой оттенок, а местами — на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, — фиолетовый оттенок».

Отмечается, что для установления причины, вызвавшей окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ. Промежуточные результаты исследования будут известны в ближайшее время.

При этом местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ. Они отмечают, что необычные осадки распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр

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