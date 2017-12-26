В северной столице заложили тральщик из новокомпозитных материалов

Корабль проектировало морское КБ «Алмаз».

Также Краснопеев обозначил, что до 2027 г ВМФ рассчитывает получить 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700, сообщает РИА Новости. Он предназначается для поиска и уничтожения мин на неопасной дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

«Заложив четвертый корабль серии, мы развертываем настоящее серийное строительство кораблей такого класса на новокомпозитных материалах», — сообщил глава Управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников. Корпус изготовлен из монолитного стеклопластика.

Корабль назвали в честь героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева, моряка Тихоокеанского флота, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Достоинством такого корпуса является не менее высокая прочность в сопоставлении со стальными корпусами. В процессе возведения находятся еще три корабля — «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».

«У нас счастливое событие: мы закладываем корабль из серии 12700 „Яков Баляев“».

«Яков Баляев» приступит к госиспытаниям на протяжении 2-х лет. В процессе праздничной церемонии закладки корабля слово взял гендиректор завода Владимир Середохо. «Мы будем дальше двигаться, внедряя самые нынешние методы и технологии в судостроении», — обозначил глава учреждения.

Заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1 ранга Михаил Краснопеев поведал, что для флота огромная честь «служить на таких кораблях».