В Симферополе силовики ведут обыски: Ищут бойцов АТО и «Правого сектора»

В оккупированном Симферополе российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-заде.

Адвокат Эдем Семедляев сообщает:"В Симферополе на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде проходят обыски».

По его словам, в обоих случаях обыски проходят в семьях крымских татар: «Одним сказали, что их дети воюют в АТО, в другом, что вступили в Правый сектор».

По данным общественного объединения «Крымская солидарность», что со слов очевидцев газели заехали в район в 06:00, а обыск начался в 07:00.

Отмечается, что в доме на улице Хайри Эмир-заде, 33 находится хозяйка дома Месератова Асене со своими детьми и ее родной брат Булатов Али с супругой и детьми. Правозащитники отмечают: «Во двор загнали две белые газели и на улице стоит еще одна газель. Обыск идет на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия».

При этом на улице Дарвина проживает свекровь Асене Месератовой и там тоже идут якобы «следственнные мероприятия», а возле дома стоят две белые газели.

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