В ВРУ заявили, что могут не принять законопроект по реинтеграции Донбасса

В Раде назвали угрозу в случае непринятия законопроекта по реинтеграции Донбасса.

Нардепы обратили внимание на угрозы для Украины в случае, если РФ не будет признана ответственной за оккупацию отдельных территорий Донбасса.

«Если мы не признаем Россию агрессором, то представьте — начнутся судебные процессы. Например, немецкая компания, которая работала в Донбассе вложила 15 млн евро и потеряла эти деньги и ожидаемую прибыль, судится с украинским правительством, чтобы оно компенсировало эти потери», — заявил один из нардепов.

По словам депутата, если бы РФ была признана агрессором или признала Донбасс своей территорией, «вопросов к Украине не было бы».