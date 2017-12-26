В 2014 году ГРУ России развернуло против Украины мощную пропагандистскую операцию,

После того, как в конце зимы 2014 году Виктор Янукович убежал из Украины в РФ, а власть в Кремле назвала события на майдане Независимости в Киеве «держпереворотом», за дело взялись русские шпионы.

Об этом пишет The Washington Post ссылаясь на отчет ГРУ.

Газета отмечает, что целью кампании было воздействовать на главных лиц, принимающих решения, и широкую общественность для оправдания в следствии действий русских военных, которые 27 февраля в форме без опознавательных знаков захватили сооружение крымского парламента.

Результатом мощного пропагандистского вброса стало то, что в ночь на 27 марта вооруженные люди захватили здания Верховной Рады и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя и установили над ними русские флаги.

«Персонажи должны были представлять обычных людей со всей государства Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади украинской столицы, которая называется Майданом», — отмечается в материале. «Я не хочу такого будущего для Украины». Позже Галицин комментировал и иные материалы в англоязычных изданиях.

Этот аккаунт, пишут в WP, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014. Его профиль был создан в тот же день, а в качестве фотографии несуществующего человека он использовал снимок Константина Ярошенко, осуждённого русского наркоторговца, отбывающего наказание в американской тюрьме.

Согласно отчету, всего ГРУ создало не менее 30 украинских групп в социальных сетях, в том числе некоторые из них для воздействия на граждан Крыма.

В соответствии с отчетом, ГРУ также использовало платные объявления в социальная сеть Facebook, чтобы поднять популярность собственных групп. Посты дублировались в сообществах «ВКонтакте» и LiveJournal. Как пишет The Washington Post, воздействие информационной деятельности ГРУ на развитие ситуации в Украинском государстве «оценить трудно». Однако военные шпионы, несомненно, показали все в лучшем свете для собственных руководителей, дав такую оценку: «Подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласились с опубликованными аргументами и поддержали позиции авторов», — пишет автор статьи Эллен Накашима. Временно исполняющим обязанности президента стал Александр Турчинов, позднее, в мае, прошли досочные выборы, и президентом Украины стал Петр Порошенко.