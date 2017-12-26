Вещдок - На убой выпуск (26.12.2017)

Добавлено: 26 дек 2017 в 21:11 ,

Вещдок. На убой последний выпуск 26 декабря. Правоохранители задержали банду, которая похищала и убивала людей в Киеве. Силовики провели спецоперацию одновременно в шести областях страны и задержали 5 опасных мужчин. Организатора преступной группировки взяли в Румынии, где он скрывался с фальшивыми документами. Воры работали крайне вызывающе – закладывали взрывчатку под автомобили, забивали жертв металлическими дубинками, расстреливали людей. Цикл криминальных документальных драм с расследованием запутанных уголовных дел. Каждая серия проекта – это отдельная история, основанная на реальных событиях. Многие такие преступления могли бы остаться нераскрытыми, а преступник – уйти от наказания, если бы не обнаруженная следователем деталь, которая становится ключом к разгадке: оброненная заколка, потерянная пуговица или подброшенная записка, – вещественное доказательство.



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