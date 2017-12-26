Вещдок - Прощай, молодость (26.12.2017)

Добавлено: 26 дек 2017 в 21:09 ,

Вещдок. Прощай, молодость последний выпуск 26 декабря. Пса, которого полицейские освободили из закрытой квартиры, временно оставили в приюте. О непонятном жалобном стоне, который было слышно за дверью несколько дней, сообщили соседи. Предположили, что плакать мог человек. Когда полицейские попали в квартиру, увидели привязанного к мебели и уже обессиленного питбуля. Оказалось, его владелец сейчас в АТО, собаку оставил на товарища, который на несколько дней уехал из города. Цикл криминальных документальных драм с расследованием запутанных уголовных дел. Каждая серия проекта – это отдельная история, основанная на реальных событиях. Многие такие преступления могли бы остаться нераскрытыми, а преступник – уйти от наказания, если бы не обнаруженная следователем деталь, которая становится ключом к разгадке: оброненная заколка, потерянная пуговица или подброшенная записка, – вещественное доказательство.



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