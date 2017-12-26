В крымском зоопарке родился жирафенок

Об этом репортером поведал руководитель зоопарка Олег Зубков. Вылизывая новорожденного, мать приводит его в чувство — ведь ребенку необходимо скорее подняться. В сафари-парке «Тайган» в Крыму в канун Нового года появился новый гражданин - там родился жирафенок.

Рост девушки - один метр и 70 сантиметров. Она уже встала на ноги и перемещается самостоятельно. Это необходимо в живой природе для выживания. «Рождение жирафа — это событие, которое в первый раз случилось за последние три-четыре года», — проинформировал Зубков. О новорождённой сообщается в социальных сетях зоопарка. Это инстинкты природы. Жирафенок, родившись, должен очень быстро встать, быть индивидуальным и убегать от хищников, а мать должна его защитить. Кличку подберут, когда жирафенку исполнится месяц.