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В Новый год будет открыто бесплатно 77 музеев


Добавлено: 26 дек 2017 в 06:02, Категория: Политика
В Новый год будет открыто бесплатно 77 музеев

Как сказал официальный портал главы города и руководства столицы, в период с 2 по7 января вход в 77 музеев столичного департамента культуры будет бесплатным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» проинформировали в пресс-центре ведомства.

Посетители Нового Манежа смогут попасть на выставку «Необъятный Рязанов», посвященную 90-летию кинорежиссера Эльдара Рязанова. А в Музее М. И. Цветаевой подготовили выставку «Где мой дом?», приуроченную к 125-летию поэтессы. Интересные экспозиции, в том числе — премьерные, можно будет увидеть в эти дни в 77 музеях столичного Департамента культуры, включая музей Зеленограда и выставочный зал в 14-м микрорайоне. Там представят ее рабочие тетради, записки и заметки, планы будущих произведений и черновики.

Среди тематических выставок бесплатно можно будет посетить экспозицию «Зимний калейдоскоп» в Доме Высоцкого на Таганке. А в Мемориальном музее космонавтики желающие смогут увидеть уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической темой.



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Добавлено: 26 дек 2017 в 06:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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